Миграционные власти США взяли под стражу казахстанца, проигнорировавшего предписание суда о депортации.

Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) совместно с федеральными ведомствами задержала гражданина Казахстана. Специальная операция прошла 5 июня 2026 года. По данным американской стороны, задержанный подозревается в причастности к террористической деятельности.

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Известно, что летом 2025 года иммиграционный суд США уже выносил решение о депортации этого гражданина, однако он не явился на заседание и остался на территории страны нелегально. В связи с наличием окончательного ордера на выдворение и открытых подозрений мужчина был взят под стражу.

В настоящее время казахстанец находится под арестом ведомства ICE. Он будет оставаться в следственном изоляторе до завершения всех юридических и логистических процедур по организации его высылки из США.

В иммиграционной службе добавили, что сейчас в США усилены меры по контролю за соблюдением миграционного законодательства. Особое внимание уделяется выявлению и задержанию лиц, находящихся в стране без законных оснований или представляющих угрозу безопасности.