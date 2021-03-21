Гробницу и могилы разгромили в Атырауской области: вандалу вынесли приговор

Инцидент произошел 27 сентября прошлого года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Злоумышленники разгромили гробницу Матен-кожа и еще 12 могил, а также устроили пожар в домике для ночлега паломников. Тогда заместитель акима Кызылкогинского района Айдулат Кенжебеков рассказал, что подозреваемый- житель Кызылкогинского района и он является родственником смотрителя этого святого места. Суд Кызылкогинского района вынес приговор вандалу, сообщает "АЖ". Досудебное расследование проводилось по статье 314 УК РК "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". В районном суде, под