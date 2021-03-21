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Происшествия

Гробницу и могилы разгромили в Атырауской области: вандалу вынесли приговор

Инцидент произошел 27 сентября прошлого года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Злоумышленники разгромили гробницу Матен-кожа и еще 12 могил, а также устроили пожар в домике для ночлега паломников. Тогда заместитель акима Кызылкогинского района Айдулат Кенжебеков рассказал, что подозреваемый- житель Кызылкогинского района и он является родственником смотрителя этого святого места. Суд Кызылкогинского района вынес приговор вандалу, сообщает "АЖ". Досудебное расследование проводилось по статье 314 УК РК "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". В районном суде, под
Кристина Кобина
Гробницу и могилы разгромили в Атырауской области: вандалу вынесли приговор
Инцидент произошел 27 сентября прошлого года, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Гробницу и могилы разгромили в Атырауской области (фото)
Гробницу и могилы разгромили в Атырауской области (фото)
Злоумышленники разгромили гробницу Матен-кожа и еще 12 могил, а также устроили пожар в домике для ночлега паломников. Тогда заместитель акима Кызылкогинского района Айдулат Кенжебеков рассказал, что подозреваемый- житель Кызылкогинского района и он является родственником смотрителя этого святого места. Суд Кызылкогинского района вынес приговор вандалу, сообщает "АЖ". Досудебное расследование проводилось по статье 314 УК РК "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". В районном суде, подсудимый – 43-летний безработный подсудимый раскаялся и признал свою вину. По его словам, он действовал под воздействием наркотиков. Учитывая то, что он возместил материальный ущерб (около 700 тысяч тенге), и то, что родственники усопших просили не сажать его за решётку, суд приговорил его к двум годам ограничения свободы с принудительными работами на 100 часов. Стоит отметить, что приговор вступил в законную силу.
Гробницу и могилы разгромили в Атырауской области (фото)
Гробницу и могилы разгромили в Атырауской области (фото)
Гробницу и могилы разгромили в Атырауской области (фото)
Гробницу и могилы разгромили в Атырауской области (фото)
Гробницу и могилы разгромили в Атырауской области (фото)
Гробницу и могилы разгромили в Атырауской области (фото)
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могилы

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