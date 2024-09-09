По данным РГП «Казгидромет», 10 сентября днем на северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный днем на юге, западе области порывы могут достигать 15-20 метров в секунду. На севере, северо-востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
- В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +27..+29 градусов, ночью похолодает до +12..+14 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
- В Атырау синоптики прогнозируют ясный день без осадков. Днём будет +26..+28 градуса, ночью +15..+17 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
- В Актобе ожидается солнечная погода без осадков. Днём ожидается до +26..+28 градусов. Ночью похолодает до +10..+12 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.
- В Актау — малооблачно Днём столбики термометра покажут +27..+29 градусов, ночью опустятся до +16..+18 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.