Группу домушников задержали в Уральске

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, в области задержана преступная группа, членов которой подозревают в совершении краж с частных домов.

Так, в феврале этого года в Уральске и в районе Байтерек были совершены несколько крупных краж из частных домов. Преступники проникали в дома отжав пластикового окна. Они похитили золотые украшения и деньги. Преступления совершались в вечернее и ночное время, когда хозяев дома не было.

В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали четверых жителей области, трое из которых ранее неоднократно судимы за кражи, грабежи и мошенничество. Часть похищенного удалось изъять в местах реализации, куда подозреваемые перепродали краденое. В настоящее время по трем фактам краж начато досудебное расследование. Задержанных поместили в изолятор временного содержания. Общая сумма ущерба превышает два миллиона тенге. Проверяется их причастность к совершению других аналогичных преступлений.