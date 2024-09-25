В своём официальном телеграм-канале минтранс РФ сообщило о полноценном запуске движения беспилотных грузовых автомобилей на протяжении всей трассы М-11 «Нева». Трасса соединяет Санкт-Петербург и Москву.

В своём официальном телеграм-канале минтранс РФ сообщило о полноценном запуске движения беспилотных грузовых автомобилей на протяжении всей трассы М-11 «Нева». Трасса соединяет Санкт-Петербург и Москву. Если ранее водителей прототипов беспилотников обязывали сидеть за рулём, то теперь разрешили пересесть на пассажирское место и оставаться там всю поездку, сообщает kolesa.kz.

На автостраду выехали четыре автономных седельных тягача — два непосредственно от завода «КамАЗ» (в красной ливрее) и пара от разработчиков программного обеспечения из «Сберавтотеха» (в белой). К концу года автопарк вырастет до 43 машин, а в 2025 году составит уже 93 автомобиля.

Ранее глава ведомства Роман Старовойт сообщил, что для беспилотных автомобилей в России не будет выделяться отдельных полос на дорогах — они будут двигаться в общем потоке. А их безопасностью для окружающих должны заниматься инженеры.

Новость вызвала опасение у экспертов отрасли, высказываются мнения, что нынешнее состояние дорожной инфраструктуры, без специальных датчиков в проезжей части, не приспособлено для безопасной эксплуатации беспилотников, а уж тем более тяжёлых грузовиков. В качестве примера приводится Китай, где подобные машины работают только в закрытых кластерах.