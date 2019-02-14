Премьер-министру Республики Казахстан Сагинтаеву Б.А.

Депутатский запрос

Уважаемый Бакытжан Абдирович!

Инфляция по итогам прошлого года составила 5,3%. Если сравнить период декабрь-январь 2018 года с январем-декабрем 2017 года, данный показатель увеличивается до 6%. В целом, если верить официальным цифрам, это неплохо и означает, что даже обесценивание тенге не отражается значительно на покупательной способности населения. Но как показывает постоянное общение с избирателями, казахстанцы на практике ощущают снижение реальных доходов. Такая разница между статистическими и жизненными показателями во многом объясняется методикой подсчета. Схема взвешивания для расчета индекса потребительских цен не совпадает со структурой потребительских расходов. Так, при расчете ИПЦ доля продовольственных товаров составляет 37,8%, непродовольственных товаров – 30%, услуг – 32,2%. Тогда как в структуре потребительских расходов на продовольствие приходится 48%. Статданные по расходам домашних хозяйств подтверждают, что более половины средств (а в ряде регионов – еще больше) тратится на продукты. Если же посмотреть детальнее на продовольственные затраты, то возникают еще более серьезные нестыковки. В частности, в схеме взвешивания для расчета ИПЦ доля расходов на мясо и мясные продукты составляет 9,8%. Но по статданным расходов домашних хозяйств на продовольствие эта цифра достигает 32,8%, т.е. втрое больше. Между тем, именно мясо в 2018 году выросло в цене гораздо быстрее общего подорожания продуктов – на 7,5%. Это означает, что рост цен на данную важную группу товаров гораздо ощутимее сказался на кошельках населения и внес гораздо более весомый вклад в уровень инфляции. Это же касается и молочных продуктов, которые за год подорожали на 8,2%. В схеме взвешивания для расчета ИПЦ доля расходов на них составляет 4,5%, но по факту домохозяйства тратят на молочные продукты 10,7%. Реальная доля расходов на масла и жиры также более чем вдвое оказалась выше той, что используется при расчете ИПЦ. В то же время данная категория товаров подорожала быстрее остальных товаров – на 8,8%. Таким образом, оказалась значительно заниженной доля расходов на те группы продовольственных товаров, которые заметнее всего выросли в цене и по факту составляют ровно половину продовольственной корзины казахстанцев. В результате искусственно занижен и общий рост цен на продукты. Вызывают вопросы и расходы по другим видам товаров. Например, доля затрат на здравоохранение в схеме взвешивания для расчета ИПЦ составляет всего 3,56%. Но на практике уложиться в такие суммы нереалистично, учитывая, что даже по официальной статистике медикаменты за прошлый год подорожали на 7,1%. Кроме того, нельзя не заметить факт всплеска производственной инфляции. Цены в промышленности за январь-декабрь 2018 года выросли на 12,4%. Стоимость продукции производственно-технического назначения, которую в 2018 году приобретали отечественные промышленные предприятия, подскочила на 13,5%. Тарифы на перевозки всеми видами транспорта за прошлый год выросли сразу на 31,8%. Все это неминуемо отразится на ценах конечной продукции, а через определенный промежуток времени скажется на потребительских товарах. Фракция «Народные коммунисты» считает преждевременным говорить об успехах в сдерживании инфляции. Ее снижение не отражает реальной ситуации и долговременных тенденций. Очевидно, что предпринимаемые меры являются совершенно недостаточными, чтобы сдерживать рост цен, защищая тем самым реальные доходы казахстанцев. В этой связи полагаем необходимым: 1. Пересмотреть реальные данные по росту индекса потребительских цен, приведя методику расчета в соответствие со структурой расходов населения. Данные по инфляции нужны для выработки адекватных мер по ее сдерживанию, а не для формирования красивой «картинки». 2. Сообщить причины ускоренного подорожания мясных и молочных продуктов, масел и жиров. 3. Выявить причины и принять комплекс мер по сдерживанию производственной инфляции, в том числе тарифов на грузоперевозки. Просим рассмотреть и о принятых мерах предоставить ответ в письменной форме в установленные законом сроки.

Члены фракции «Народные коммунисты» А. Конуров Ж. Ахметбеков Г. Баймаханова М. Магеррамов В. Косарев И. Смирнова Т. Сыздыков