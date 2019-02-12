Что входит в стоимость поездок: курсы английского языка, проживание, питание, медицинская страховка, виза в Уральске (кроме США), развлекательная программа, сопровождение.

Подать документы на британскую и чешскую визу с нами в Уральске может каждый желающий. Но помните, что подавать на визу можно не ранее, чем за три месяца и не позднее одного месяца до поездки.

Вот уже семь лет как языковая школа «Destination» воплощает мечты тех, кто хочет побывать за рубежом и улучшить знание английского языка. - Чтобы родители были спокойны за своего ребенка, мы организовываем поездки в сопровождении сотрудников нашей школы, - рассказал. - Для взрослых мы предлагаем индивидуальные поездки в любое время года в самые востребованные англоязычные страны мира для изучения языка. 15 февраля в 18.30 у нас пройдет презентация, где вы сможете подробно узнать о наших предложениях.На ближайшее лето мы предлагаем три направления для детских образовательных поездок.• 14 июля – 3 августа • Возраст: 12-18 лет Предстоит насыщенная развлекательная программа, ваши дети посетят Disneyland Universal Sudios, Hollywood, Huntington Beach, Beverly Hills, Newport Beach, Downtown LA Tour и многое другое.• 23 июня - 14 июля • Возраст: 10-17 лет Кроме посещения самых известных достопримечательностей Лондона, вы поедете на целый день в Брайтон и увидите разницу между самыми крупными городами Англии. Также в планах Harry Potter Tour: дети смогут увидеть, где и как снимался любимый многими фильм – декорации, здания, костюмы, атрибуты и многое другое.Группа Destination в Праге, июль 2018 г• 1-21 июля • Возраст: 13-26 лет За три недели вы успеете изучить всю Прагу, а также побываете в Германии и Австрии.

Для регистрации на поездки нужны: паспорт ребенка, документы родителей, регистрационный взнос. Скидка при регистрации до 1 апреля. 15 февраля в 18.30 международный отдел «Destination» проведет бесплатную презентацию по летним поездкам. Место проведения: ул. Жукова, 1, 211 каб. Предварительная запись по телефонам: 8(7112)918-022, 8-778-320-54-46.

