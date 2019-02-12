Иллюстрвтивное фото Об этом в ходе отчетной встречи перед населением сообщил начальник департамента полиции Атырау Аян Дуйсембаев. По его словам, в 2018 году в область прибыло более 86 тысяч иностранных граждан. Из них свыше 69 тысяч – трудовые мигранты. В целях недопущения теневой экономики в сфере миграции департаментом уделяется особое внимание качеству работы, начиная от выдачи разрешении до регистрации и ведению законной деятельности иностранной рабочей силы. - В прошлом году за счет поступлений от трудовых мигрантов бюджет области пополнился на 929 млн 378 тысяч тенге, - сообщил главный полицейскии области. Кроме того, начальник департамента полиции сообщил, что на одного человека по закону разрешается регистрировать до 5 рабочих мигрантов. - Это могут быть повара, домработницы, няни. Строители допускаются только для индивидуального жилого строительства у физического лица. Те же строители из Узбекистана не могут работать на крупных строительных объектах, то есть исключается заключение договора с юрлицами, - отметил Аян Дуйсенбаев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.