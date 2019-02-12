На перекрестке столкнулись пассажирский автобус №7 и автомашина "Лада Гранта". Как рассказали очевидцы, легковушка ехала по улице Мухита в сторону центрального рынка. В этот момент ехавший в противоположную сторону автобус собирался повернуть на улицу Ихсанова, но не успел. В результате произошло столкновение. – Я ехал прямо. Водитель автобуса хотел повернуть налево. Хорошо, что в машине я ехал один. Сам не пострадал, - рассказал водитель автомашины "Лада". Сколько было пассажиров в автобусе в момент столкновения неизвестно. Водитель общественного транспорта от комментариев отказался.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.