Коворкинг-центр открыт по поручению акима города Ильяса Испанова и при поддержке секретаря маслихата г. Актобе Сулупан Шынтасовой. Пространство нового центра позволит людям с ограниченными возможностями собраться там в любое время для выполнения необходимых им рабочих задач и проведения различных мероприятий. В коворкинг-центре представлена вся необходимая для его функционирования инфраструктура: установлены компьютеры и проектор, имеется бесплатный Wi-Fi , собрана обширная библиотека, обустроены зоны для настольных игр и музыкальных иструментов, просмотра кинофильмов и мотивационных роликов, созданы возможности для игры на музыкальных инструментах и пения в караоке. В планах акимата города - проведение в новом коворкинг-центре ряда тренингов и мастер-классов.