Иллюстративное фото По сообщению пресс-службы управления здравоохранения Атырауской области, вечером после ужина 25 человек почувствовали себя плохо, все признаки указывали на пищевое отравление. - Все пострадавшие были доставлены в город центральную районную больницу г.Кульсары. После оказания первичной медицинской помощи 21 человек был отправлен на амбулаторное лечение. Четыре человека госпитализированы. Состояние больных стабильное, причину отравления выявит экспертиза, – уточнили в пресс-службе областного управления здравоохранения. Отметим, что случай отравления сотрудников одной из подрядных компаний ТОО "Тенгизшевройл" - ТОО "ЮлмарСервиз", произошёл в вахтовом посёлке Тенгиз. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.