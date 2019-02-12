Фото с сайта Хабар 24 Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев на заседании Правительства поручил до конца отопительного сезона держать на контроле вопросы обеспечения противопожарной безопасности. По словам главы Правительства, особое внимание нужно уделить домам, где проживают многодетные, малообеспеченные семьи, а также люди с ограниченными возможностями и пенсионеры. Бакытжан Сагинтаев поручил МВД выработать комплекс дисциплинарных мер за ненадлежащую работу по профилактике и обеспечению противопожарной безопасности, ослабление контроля. Премьер-министр поручил внести в администрацию Президента представление об объявлении выговора заместителю министра внутренних дел Юрию Ильину, который был назначен на эту должность главой государства. - Строгий выговор объявить председателю Комитета по ЧС Владимиру Беккеру, освободить от должности заместителя председателя Комитета по КС Барата Дузакбаева, который длительное время возглавлял департамент по ЧС по Астане. И.о. начальника столичного ДЧС Маргулану Аманбаеву объявить строгий выговор, – сказал Бакытжан Сагинтаев. 5 февраля 2019 года в Астане хоронили пять девочек, которые погибли из-за пожара во времянке, где они жили. Возгорание произошло глубокой ночью, когда их родителей не было дома. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.