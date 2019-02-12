Фото с сайта Tengrinews.kz Министром внутренних дел Казахстана назначен Ерлан Тургумбаев, сообщила пресс-служба Акорды. На этом посту он сменил Калмуханбета Касымова, который назначен помощником Президента – секретарём Совета безопасности РК. Габит Байжанов, который занимал должность помощника Президента – Секретаря Совета Безопасности, назначен директором Службы внешней разведки РК "Сырбар". Исатай Сартаев освобождён от должности директора Службы внешней разведки "Сырбар" в связи с переходом на другую работу. Ерлан Тургумбаев с 1986 года занимал различные должности в органах внутренних дел. С 2006 по 2012 год возглавлял ДВД Алматы, с 2012 года занимал должность заместителя министра внутренних дел РК. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.