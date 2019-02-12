По данным пресс-службы акимата Атырау, в рамках проекта расширения и реконструкции городских улиц проведена большая работа и по обновлению остановочных комплексов. До сегодняшнего дня были закуплены 23 новых остановочных павильона, 7 из них являются крытыми и предназначались под коммерческие объекты.​ - Свои бизнес-проекты по использованию данных объектов реализовали три предпринимателя. На остановках «Областной перинатальный центр», «Конечная Авангард», а также на углу по ул.Тайманова у площади Исатая-Махамбета будут функционировать цветочные салоны и кофейня, - рассказали в пресс-службе акимата г.Атырау. С сегодняшнего дня остальные четыре остановочных павильона стали доступны для горожан. Теплые остановки позволят жителям и гостям города дожидаться пассажирский транспорт в комфортных условиях. Крытые павильоны​ расположились на остановках рынок «Дина», железнодорожной вокзал, а также на двух противоположных остановках микрорайона Привокзальный. Обслуживанием крытых остановочных павильонов будет заниматься ТОО «Спецавтобаза», греться в теплых остановках горожане смогут с 7.00 до 21. 00 – во время работы общественного транспорта. Напомним, что ранее аким города Алимухаммед Куттумуратулы на одном из отчетов акимов сельских округов проинформировал, что в рамках модернизации городских остановок​ в 2019 году в Атырау будет закуплено 60 новых остановок. При этом 30 из них будут установлены в областном центре, остальные 30 сосредоточат по сельским пригородным округам. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.Камилла МАЛИК