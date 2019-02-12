Иллюстративное фото из архива "МГ" - Уважаемые жители области! Приглашаем Вас на традиционный День открытых дверей «Открытый акимат», который состоится завтра, 13 февраля, в 10.00 ч. в казахском драматическом театре имени Х.Букеевой, - сообщается на официальной транице акимата ЗКО в Instagram. По данным пресс-службы акима ЗКО, жители могут задать вопросы руководству области, руководству всех управлений, а также представителям правоохранительных органов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.