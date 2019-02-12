Как рассказала директор дошкольного учреждения Карлыга Аянгалиева, частичное обрушение кровли произошло в то время, когда рабочие чистили снег. – Здание 1990 года постройки. Рабочие утром расчищали крышу от снега. В это время произошло обрушение. Но само здание не пострадало. Никто из детей и рабочих не пострадал, - отметила Карлыга Аянгалиева. Инженер управления по ЧС г. Уральска Нурсултан Сериков, который выезжал на место, сообщил, что обрушение крыши произошло из-за нечищенного снега. - Сегодня около 9 утра поступило сообщение о том, что в детском саду №19 "Золотой петушок" произошло обрушение крыши и кровли. На место выехали сотрудники ДЧС ЗКО, ЖКХ г. Уральск и отдела образования города Уральск. Площадь крыши составляет 500 квадратных метров, произошло обрушение деревянных балок и шифера на площади 35 квадратных метров из-за неочищенного снега. Пострадавших нет, - рассказал Нурсултан Сериков. - Также хотелось бы обратиться к руководителям социальных учреждений, директорам школ и детсадов с просьбой вовремя очищать снег с крыши. В этом году снега очень много. Нужно отметить, что данное обрушение угрозы для жизни детей и сотрудников детсада не представляет.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.