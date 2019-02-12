Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

По данным РГП "Казгидромет", 13 февраля в Уральске ожидается переменная облачность. Днем столбики термометров покажут 16 градусов мороза, ночью -24. В Атырау синоптики прогнозируют 2 градуса выше нуля днем, ночью -9. 9 градусов ниже нуля днем ожидается в Актобе. Ночью столбики термометров опустятся до 21 градусов мороза. В Актау ясная погода без осадков. Днем +5, ночью -6.