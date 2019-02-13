йододефицит, ОРВИ, справится с синяками и ссадинами, поможет в период беременности.Рисуется ватной палочкой. Раствор йода можете приобрести в аптеке, и рисуйте чудо - решетку. Попадая в ткани мышц и сосуды, элемент убийственно действует на инфекцию и микробы. Секрет сетки в «квадратиках» - бактерии и микробы оказываются, окружены и отделены на группы. Так их становится легче победить. Йод прекрасно побеждает те бактерии и микробы, которые проникают внутрь через кожу.Многие из нас, даже не подозревают, что страдают от недостатка этого элемента. Думая, почему же никак не справится с банальным насморком или отчего не проходит синяк. Еще это причина проблем с эндокринной системой, а для женщин в «ожидании чуда» угроза рождения слабеньких деток.Лучший вариант расположениям – бедро, внутренняя его часть. Если через пару часов следа не останется - срочно обратитесь к врачу за эффективными препаратами. Если рисунок впитаться в кожу через 6- 8 часов – у вас некритичная проблема с поступлением йода. Ее поможет решить добавление в меню, еды с высоким содержанием этого элемента. Если на следующий день рисунок не впитался – вы абсолютно здоровый человек.Быстро вылечить надоевший насморк – поможет рисунок на носу. Нанесите очень тонкими полосками на переносицу и крылья носа. Действуйте осторожно, чтобы линии получились тонкими и не вышло ожога, палочку макайте не целиком, чтобы она не была слишком пропитана. При простуде нарисуйте сетку на ступни и на икроножные мышцы. Если болит горло – на шею и грудь.Если ушиблись, для начала приложите холод. Лед или что - нибудь из холодильника. На следующий день начните лечение йодом. Раньше нельзя, йод может оказать раздражающее действие на отек. А как раз через сутки, когда отек спадет - окажет заживляющие действие.В ожидание малыша у будущей мамочки быстро расходуются питательные вещества. Сетку из йода необходимо делать, для пополнения витамина. Йод считается безопасным лекарством, поэтому без опасения можете делать это. Также это будет полезно, в сезон простуд. Когда особенно необходимо поберечься.