Такую красоту уже построили в Китае, к югу от Пекина. Подземные бетонные галереи являются Музеем искусств под песочными, прибрежными дюнами.На строительство этой уникальности ушло более трех лет, площадь около 1000 кв.м. в будущем будут представлены выставочные залы. Есть читальный зал и кафе – бар. Не все помещения еще сданы в эксплуатацию.В стенах и куполе сделаны отверстия, через которые видно небо, винтовая лестница ведет на смотровую площадку с потрясающим видом на море.Чтобы в галереях было комфортная температура, используют тепловые насосы. Это современный метод отопления – с созданием и поддержанием определенных параметров микроклимате: температура, влажность, чистота.