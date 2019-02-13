Ильин сообщил, что по закону в Казахстане предусмотрена самостоятельная регистрация собственниками жилья своего имущества через акиматы и ЦОНы.

-Вы помните, раньше были вопросы, связанные с коррупционными рисками, (требовались заключения. - Прим.) земельной инспекции, архитектуры, по газу, в том числе подразделения МЧС (ныне Комитет по ЧС МВД. - Прим.). Мы ушли от этого, уменьшили нагрузку получения разрешения. К сожалению, мы видим результат: недобросовестные застройщики, в том числе частного сектора, которые строят на своей территории временные сооружения, сдают их жителям, которые нуждаются в жилье, - отметил Ильин на брифинге в правительстве.

По его словам, за безопасность жителей времянок солидарно ответственны и те, кто строил жилье, не соблюдая нормы пожарной безопасности, и те, кто сдал в аренду, и сами жильцы.

Мы сделаем анализ полностью по республике, чтобы вносить в правительство (законопроект. - Прим.), чтобы решить данный вопрос с временными жильем, запретить его эксплуатацию населением, - заявил Ильин.

Говоря конкретно о трагедии в Астане, когда из-за пожара во времянке погибли пять девочек-сестер, он сообщил, что для хозяина сооружения предусматривается уголовная ответственность по факту происшествия.

Напомним, ночью 4 февраля в жилом массиве Коктал-1 в Астане произошел пожар: на территории частного дома горела времянка. В результате погибли пятеро детей 2006, 2009, 2014, 2016 и 2018 годов рождения. В момент пожара дети были одни. Родители находились на работе. Мать девочек вышла в ночную смену, она работает фасовщицей. Отец находился с детьми, но его срочно вызвали на работу, он механик на СТО.

Иллюстративное фото из архива "МГ"