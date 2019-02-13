Отчетная встреча пройдет 13 февраля в ДК Молодежи, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" 13 февраля в 16.00 в здании Дома Культуры Молодежи аким города Мурат Мукаев встретится с жителями Уральска. Во время встречи градоначальник расскажет о проделанной работе в 2018 году, о планах на следующий год, а также ответит на вопросы жителей. Напомним, отчеты акимов районов ЗКО начинались 30 января. 16 февраля в 10.00 аким ЗКО Алтай Кульгинов встретится с населением во Дворце школьников и молодежи.
