Огромные горы снега можно встретить не только на окраинах города, но и на центральных улицах. Уральцы складывают снег в кучу в надежде, что коммунальщики вывезут его на специальный полигон. Однако, по словам горожан, этого не происходит. – В прошлом году снега было намного меньше, но все же весной на нашей улице затопило несколько частных домов. Что будет в этом, году мы боимся даже представить. Если весь этот снег не вывезут, весной все мы окажемся по колено в воде. В этом году с нашей улицы Штыбы ни разу не вывозили снег. То, что на улице, это всего лишь половина. Во дворе снега еще больше, - возмутилась жительница города Людмила. Этого же мнения придерживаются жители улиц в поселке Сарытау и в районе Старого аэропорта. Однако среди горожан нашлись и такие, которые отнеслись с пониманием к тому, что рабочие не успевают очищать городские улицы от снега. – Давно у нас столько снега не было. Зима ведь и должна быть такой. Плохо, что не везде его убирают. У нас чистят только центральные улицы. Окраины просто завалены снегом. Наверное не успевают. Город растет, улиц много. Сами как-то пытаемся очистить улицу, тропинки делаем, чтоб детям было легче в школу ходить. Но вывозить на машине мы не можем. Техники у нас своей нет. Просто опасаемся того, что весной будет. Главное, чтобы до весны успели все вывезти, - говорит жительница поселка Сарытау Нурсулу. Стоит отметить, что житель микрорайона Жулдыз, напротив, отметил хорошую работу коммунальщиков. – Не знаю, как на других улицах, но с нашей улицы уже два раза вывозили снег. Мы складываем снег у ворот, а работники коммунальных служб вывозят. Была бы своя техника я и сам бы вывез куда надо, - говорит житель микрорайона Жулдыз. На снег, а точнее плохую работу коммунальщиков пожаловались и жители улицы Лесозащитная. - Со двора снег на улицу вывезли, а возле дома огромные горы. Никто убираться не собирается. Мы сами наняли погрузчик, он за час работы 12 тысяч тенге берет, еще пять тысяч тенге стоит вывезти снег на самосвале. Уложились в час. Вывезли две самосвала снега. Итого ушло 22 тысячи тенге. Ладно мы можем выделить эти деньги, а как быть другим? - задается вопросом житель улицы Лесозащитная. Между тем, жители центральных улиц заявили, что неудобства приносят не только горы снега на улицах, но и снег, свисающий с крыш жилых домов и других зданий. – С детьми страшно по тротуарам ходить. Посмотрите на эти глыбы снега, которые вот-вот упадут на головы. Кто должен этим заниматься? Обязательно ждать, пока кто-то пострадает? На днях потеплеет и все начнет таять. Они превратятся в громадные сосульки. Не нужно ждать у моря погоды. Надо сейчас все убирать. В прошлом году мужчину убило глыбой льда, - возмутилась жительница города Галина. Между тем, весь снег с городских улиц попадает на специальные полигоны, которые находятся возле поселков Асан и Умит. Однако первый полигон в данный момент закрыт, так как снег там складывать некуда. – Мы круглосуточно работаем, вывозим снег. Раньше возили в полигон воле поселка Асан. Но сейчас туда запретили возить. Сейчас выгружаемся в ПДП-1, - рассказал водитель снегоуборочной машины. Редакция обратилась за комментариями в ТОО "Жайык таза кала", который занимается вывозом снега, однако ответа от них так и не дождались. Следует отметить, что в конце прошлого года предприятие было продано частному предпринимателю за 777 млн тенге.