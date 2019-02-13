Родители Даны Утегалиевой пожаловались заместителю акима ЗКО Габидолле Оспанкулову, на решение суда, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Мама, папа и тетя девочки пришли на встречу с замакима на "Открытый акимат", который проходит сегодня с 10.00 в Казахском драматическом театре имени Х.Букеевой. По словам тети Даны Утегалиевой Акерке Умангалиевой, в поисках справедливости они пришли к руководству области. Их выслушал Габидолла Оспанкулов. - У нас все спрашивают, почему суд принял такое решение. Мы сами не знаем. Теперь пришли со своей просьбой к акиму. Мы подали апелляцию, 20 февраля будет суд. Этот парень, он ходит в поселке, он ведет такой образ жизни, пьет каждый день. Когда выпьет, хвастается, что ему ничего не будет. Когда нам рассказывают об этом, нам очень плохо. Поэтому сегодня приехали к акиму, нас выслушали. Он сказал ждите апелляции, это дело находится на контроле. Подозреваемый до этого избил школьного сторожа, но его тогда отпустили. Получается, он почувствовал безнаказанность, - говорит Акерке Умангалиева. Замакима области Габидолла Оспанкулов заявил, что это дело находится на контроле у руководства области. Напомним, 17-летняя девушка была убита в селе Дарьинское в ночь на 28 июля. Полицейские задержали подозреваемого сразу же. Им оказался 20-летний Асхат Темирбаев. Он обвиняется в преступлении по ст. 99 ч. 1 "Убийство", был арестован на 2 месяца. Также стало известно, что Темирбаев был задержан полицейскими 28 июля, в тот же день, когда было обнаружено тело убитой девушки. Родные убитой Даны Утегалиевой рассказали, что девушка в этом году закончила школу и поступила в российский вуз на грант. Кроме того, они не верят, что Дану убил один человек. По словам тети, девочка занималась борьбой и одному человеку могла дать отпор. 11 января суд присяжных оправдал обвиняемого в убийстве Асхата Темирбаева, однако родственники уверены, что убийца именно он. Фото Медета МЕДРЕСОВА