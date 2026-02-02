В МВД разъяснили правила подготовки водителей.

В последнее время в интернете и соцсетях всё чаще появляются предложения пройти ускоренные онлайн-курсы для будущих водителей, предупреждает Polisia.kz.

Подготовка водителей должна проходить только в лицензированных автошколах с обязательным полным курсом обучения, включая практику. Освоить навыки вождения в онлайн-формате невозможно, считают в министерстве внутренних дел.

— Бумажное свидетельство об окончании автошколы получать не нужно — данные о завершении обучения автоматически передаются в спецЦОНы в электронном виде, — говорится в сообщении МВД.

Будущих водителей призывают ответственно относиться к обучению, так как от уровня знаний и навыков зависит безопасность всех участников дорожного движения.