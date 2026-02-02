Жительница Уральска подала в суд после того, как внешний блок кондиционера в её квартире был повреждён упавшей с крыши снежной массой.

Инцидент произошёл 9 марта 2025 года. Как установил суд, снег и лёд скопились на крыше дома из-за несвоевременной очистки. В результате снежная масса упала и повредила внешний блок кондиционера, принадлежащего хозяйке квартиры.

Ответчиком по делу выступил индивидуальный предприниматель — собственник управляющей компании, обслуживающей данный дом.

Пострадавшая потребовала взыскать с управляющей компании почти 658 тысяч тенге за повреждённый кондиционер, а также возместить судебные расходы.

Суд частично удовлетворил иск. В пользу женщины взыскано 581 тысяча тенге — в счёт возмещения ущерба, 62 тысячи тенге — расходы на оценку и технический осмотр и 5 810 тенге — возврат государственной пошлины.

Решение суда пока не вступило в законную силу.