В Атырауской области на республиканских трассах для выявления нарушений ПДД начали использовать беспилотные летательные аппараты.

— Дроны ведут мониторинг дорожной обстановки с воздуха, анализируют транспортные потоки и фиксируют нарушения в режиме реального времени. С их помощью выявляются превышение скорости, выезд на встречную полосу, опасные манёвры и несоблюдение требований дорожных знаков, — сообщили в департаменте полиции Атырауской области.

По данным полиции, в 2025 году с применением беспилотников на республиканских трассах было зафиксировано 634 правонарушения. С начала 2026 года выявлено около десяти нарушений.

Полученные видеоматериалы оперативно передаются патрульным экипажам, после чего принимаются меры на месте.