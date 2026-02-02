За месяц пограничники изъяли оружие, более 60 тонн топлива и валюту на сотни миллионов тенге.

В январе 2026 года пограничники задержали 3 026 человек, нарушивших правила в приграничной зоне. Большинство из них — иностранцы (2 594 человека). Об этом сообщили в пресс-службе КНБ РК.

За месяц удалось остановить 1 062 попытки незаконного провоза через границу. Чаще всего пытались перевезти:

топливо — 580 случаев, более 60 тонн,

товары повседневного спроса — 376 случаев на сумму свыше 620 млн тенге,

валюту — 81 случай почти на 860 млн тенге,

оружие и боеприпасы — 25 случаев (изъяты 2 ружья, 66 единиц холодного оружия, 3 светошумовые гранаты и 78 боеприпасов).

Также в Каспийском море выявили 5 случаев браконьерства. Все незаконные снасти изъяли, а материалы передали правоохранительным органам.