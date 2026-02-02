В регионах также ожидается низовая метель.

По данным РГП «Казгидромет», 3 февраля в Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель, снег с дождем, туман и гололед. Температура воздуха днем -8 градусов, ночью -17.

В Атырауской области синоптики также прогнозируют осадки в виде дождя и снега, гололедицу и туман. Температура воздуха в регионе: днем до +2 градусов, ночью -5.

В Актюбинской области снег с дождем, низовая метель, гололед. Днем до 8 градусов мороза, ночью до -10 градусов.

Осадки в виде дождя и снега ожидаются и в Мангыстауской области. Днем воздух прогреется до 9 градусов тепла, ночью похолодает до -3.