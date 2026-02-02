Аким области поручил ответственным органам усилить работу по разъяснению проекта новой Конституции населению и призвал представителей общественности проявить активность.

Под председательством акима области Наримана Турегалиева состоялось заседание коллегии по обсуждению проекта новой Конституции. В совещании приняли участие руководители государственных и правоохранительных органов, депутаты маслихатов, члены неправительственных организаций, представители интеллигенции, ректоры высших учебных заведений, бизнес-сообщество и представители СМИ. Акимы районов подключились в режиме селекторной связи. Об этом сообщает пресс-служба акимата ЗКО.

Глава региона особо подчеркнул, что принятие новой Конституции является важным и историческим шагом на пути установления принципов «Справедливого Казахстана».

— Конституционная реформа, инициированная Главой государства Касым-Жомартом Кемелевичем, определяет вектор будущего развития страны. Работа Конституционной комиссии проводилась открыто, и в результате на рассмотрение народа представлен проект поправок. Поэтому важно, чтобы обсуждения этого значимого события в судьбе страны были глубокими, взвешенными и конструктивными, — отметил аким области.

Журналист, член Национального курултая при Президенте РК Бауыржан Губайдуллин подчеркнул, что обязательство вице-президента не состоять ни в какой партии в период исполнения своих полномочий позволит обеспечить равные условия для развития политических организаций и повысит взаимную конкуренцию.

Исполнительный секретарь областного филиала партии «AMANAT» Азамат Сафималиев и председатель областного филиала КНП Борис Лаврентьев дали положительную оценку решительным преобразованиям в вопросах обсуждения судьбоносных решений с народом и призвали членов общества проявить гражданскую ответственность.

Проректор Казахстанского университета инновационных и телекоммуникационных систем Жанар Досказиева отметила, что включение в основной документ задачи по обеспечению защиты персональных данных граждан в цифровой среде впервые свидетельствует о соответствии Конституции требованиям времени.

В завершение встречи аким области поручил ответственным органам усилить работу по всестороннему разъяснению проекта новой Конституции населению и призвал представителей общественности проявить активность.