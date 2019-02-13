ПСД на строительство еще 71 км дорог для 141 улицы находится стадии разработки, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Об этом в ходе отчетной встречи перед населением рассказал аким города Атырау Алимухаммед Куттумуратулы. По словам градоначальника, в 2018 году в Атырау и пригороде было асфальтировано 268 улиц города протяженностью 200,9 км. В этом году работы по созданию дорожной инфраструктуры продолжатся.
- В этом году мы планируем заасфальтировать 99,5 км дорог на 104 улицах. Вместе с этим разрабатывается ПСД на строительство еще 71,2 км автомобильных дорог на 141 улице как в областном центре, так и в сельских пригородных округах, - рассказал аким города Атырау.
Кроме того, в этом году была подана заявка на открытый электронный конкурс для разработки проектно-сметной документации по строительству пешеходных тротуаров на 205 улицах протяженностью 207 км.
В 2018 году во время реконструкции и расширения улиц Баймуханова, Тайманова, Владимирский было установлено 23 единицы остановочных павильонов современного дизайна.
В целях уменьшения потока движения автотранспортных средств по улицам Владимирского-Курмангазы, Владимирского-Гумарова, Владимирского-Сатпаева, Сатпаева-Ерниязова, Сатпаева-Тайманова был установлен дополнительный поворот направо.
- В этом году мы также планируем реконструировать и расширить еще 11 городских улиц, а также участок расстоянием 10 км автодороги Атырау-Индер, - уточнил Алимухаммед Куттумуратулы.
Также аким Атырау отметил, что в этом году начнется строительство дорожной развязки, ведущей в новостроящийся микрорайон Береке. Это позволит регулировать движение автотранспорта и разгрузит дороги от пробок в часы пик.
Камилла МАЛИК
