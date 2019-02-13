Встреча градоначальника с населением проходит в ДК Курмангазы, где собралось порядка 500 местных жителей. Горожане имеют возможность не только задать свои вопросы, но и выразить слова благодарности. Так, инвалид-колясочник Гульназ Космурзиева поблагодарила акима за положительные результаты совместного рейда, который прошел с людьми с ограниченными возможностями. Тогда колясочники отметили факт того, что большинство социальных учреждений города не имеют пандусов и лифтоподьемников. По итогам рейда, который прошел в ноябре прошлого года, градоначальник дал рекомендации соцучреждениям создать доступную среду для инвалидов. - Вы сделали то, что многие акимы не могли сделать годами. После нашего рейда руководство международного аэропорта Атырау приобрел лифтоподьемник за 45 миллионов тенге, оборудовал туалеты для инвалидов, открыл отдельную комнату для людей с ограниченными возможностями. Также одно из отделений АО "Казпочта" установило пандусы, а руководство автовокзала предприняло меры по устранению нарушений при обслуживании инвалидов, - поделилась радостью Гульназ Космурзиева. По словам акима города Алимухаммеда Куттумуратулы, вопрос доступной среды для инвалидов находится под личным контролем у акима Атырауской области, в этом направлении работа будет продолжена. - В ближайшем будущем мы планируем все тротуары приспособить для инвалидов-колясочников, сделать на них скаты, - ответил Алимухаммед Куттумуратулы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.