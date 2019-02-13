Сегодня, 13 февраля, в областном драматического театре имени Х. Букеевой состоялся "Открытый акимат". Прием граждан вели замакима ЗКО Габидолла Оспанкулов, аким города Мурат Мукаев, руководители управлений и департаментов. Несмотря на то, что день открытых дверей был назначен на 10.00, жители города начали собираться намного раньше. Консультационные услуги оказывали руководители государственных органов, прокуратуры, юстиции, сотрудники местной полицейской службы, представители банков и коммунальных служб. Но самая большая очередь образовалась к замакиму области и акиму города. Посетителей волновали вопросы жилья и сферы ЖКХ. Стоит отметить, что открытый акимат посетили многодетные мамы, которые требовали пересмотреть систему начисления пособий, льгот и предоставления арендного жилья. – У меня пять детей. От государства получаю пособие всего лишь 3854 тенге. Этого мне ни на что не хватает! Я не требую, чтобы платили миллионы. Во-первых, пусть сделают каждому ребенку хотя бы по два МРП, а это всего лишь 5050 тенге. Во-вторых, почему чиновникам предоставляют транспорт? Чем они лучше нас? Пусть и многодетным семьям сделают так, чтобы мы не платили за проезд в общественном транспорте. В-третьих, пусть нам предоставляют жилье. Мы не просим, чтобы нам дали квартиры бесплатно. Мы согласны платить, но за свое жилье. Я сейчас снимаю времянку, плачу за неё 35 тысяч тенге. Я лучше буду платить эти деньги за собственное жилье, - рассказала жительница города Лаззат Акмурзина. Жительница города Эльмира Таукова, пожаловалась на систему распределения новых квартир. – Я мать-одиночка, воспитываю четверых детей. У меня к вам вопрос. Перед Новым годом в Зачаганске сдали 177-квартирный жилой дом. Из этих квартир только 16 выдали многодетным матерям. Где остальные квартиры? Кому их дали? Я вам отвечу. Зажиточные люди, бизнесмены покупают эти квартиры и сдают их посуточно. А мы должны скитаться по съемным квартирам! Платим за жилье из детских пособий. Это же уму непостижимо, - заявила Эльмира Таукова. Воспитательница детского сада Гулбахар Баранбаева также рассказала, что воспитывает пятерых детей, а её многочисленные обращения не дали никаких результатов. – Ни одно мое обращение не дало никаких результатов. В нашем селе построили новый дом. Одну квартиру дали девочке-сироте. Против этого я ничего не имею. Другую квартиру дали участковому, который даже толком не живет в ней. Жилье пустует! Почему нам не дают? Мы будем платить вовремя! Когда назначают пособия, считают доход всей семьи? Почему не считают расходы? Я плачу за садик, за коммунальные услуги, за учебу детей, - пожаловалась женщина. Организаторами было принято решение собрать всех многодетных матерей в малом зале театра и выслушать их требования. К собравшимся вышел Габидолла Оспанкулов. – Криками и руганью мы ничего не добьемся. Предлагаю вам написать все ваши контакты и конкретные требования. Руководство области рассмотрит все обращения и направит основные на обсуждение в правительство. В области создана рабочая группа по этим вопросам. В данный момент я веду прием граждан. Вы так же можете подойти непосредственно ко мне, я вас выслушаю и постараюсь помочь, - заявил заместитель акима области. 9u-ZII140SYМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.