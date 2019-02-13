Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе акима ЗКО сообщили, чтоинвалидам и участникам афганской войны и семьям погибших воинов предусмотрены определенные виды социальной помощи - единовременная социальная помощь к праздничным и памятным датам и ежемесячная социальная помощь на оплату коммунальных услуг. - Размеры единовременной социальной помощи, выплачиваемых из местного бюджета для участников афганской войны составляют 30 тысяч тенге, для инвалидов афганской войны также 30 тысяч тенге, семьи погибших воинов получат по 20 тысяч тенге. Кроме того, ежемесячно производится оплата коммунальных услуг в размере 2 месячных расчетных показателей (5050 тенге - прим. автора), - рассказали в пресс-службе акима ЗКО. На 1 февраля 2019 года по ЗКО насчитывается 730 инвалидов, участников афганской войны. - Таким образом, в рамках празднования 30-летия вывода Советских войск из Афганистанаединовременная социальная помощь в 2019 году из местного бюджета выплачена 730 получателям на сумму 21,8 млн тенге. Кроме этого, 6 получателям выплачена единовременная помощь на санаторно-курортное лечение в размере 154,6 тысячи тенге, - пояснили в пресс-службе акимата ЗКО. - Также акиматом области рекомендовано акимам районов и г.Уральск увеличить размеры соцпомощи к праздничным и памятным датам до 50 тысяч тенге. В настоящее время готовятся внести изменения и дополнения в действующие правила оказания социальной помощи к праздничным и памятным датам. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.