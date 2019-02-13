Дом, в который семья Болдыревых переехала 15 лет назад, расположен в дачном обществе «Вагонник», напротив рынка «Алтын-Алма». Несколько комнат, старая мебель, обшарпанные стены и черные от копоти потолки. Но главная проблема - это старая печка, которая постоянно дымит. Отапливается семья дровами и углем. За зиму уходит около 2 тонн твердого топлива, рассказывает Елена Болдырева. В семье пятеро детей. Старший сын учится в 9 классе, средний Дмитрий в третьем классе, еще есть первоклассница Лера, 4-летняя Таня и 2-годовалый Ярослав, его брат-близнец задохнулся угарным газом. Жить с такой печкой опасно, говорит многодетная мама, но другого выбора у семьи нет. - Три года назад печка начала дымить, мы стали задыхаться. Все вещи пахнут. Как ребенка похоронила, пошла просить, чтобы мне газ провели в рассрочку, но мне отказали. А на газ нужно полмиллиона, я где возьму такие деньги? Труба проходит прямо возле нашего дома, у всех газ есть, только у нас нету. У меня заслонка в печке не закрывается, я, можно сказать, улицу отапливаю. Младший сын болеет постоянно, не успеваем вылечиться, мне астму поставили, потому что дышим дымом. Я прошу помочь мне провести газ, - говорит Елена Болдырева. Супруг Елены работает грузчиком, получает 60 000 тенге. Этих денег едва хватает на продукты. На всех пятерых детей женщина получает 10 500 тенге. Семье помогает волонтер, но только продуктами. - Детей в школе обзывают, учительница говорит, что воняет от вас, даже в школу не зайдешь. Представляете каково мне это слушать на собрании? У меня нет родителей, мне некому помочь. Единственный волонтер нашла нас и помогает нам. Летом выходила на калым я, сейчас не могу из дома выйти. Нужно мне в больницу идти, анализы сдавать, а я не могу детей оставить. После этого пожара в Астане я боюсь их оставлять, тем более у нас угар идет, - добавляет Елена Болдырева. Единственное, что просит многодетная мама, это помочь им с газом. В отделе занятости и социальных программ г. Уральска ответили, что связались с Еленой Болдыревой и проконсультировали ее. - Мы созвонились с ней утром. Она получала материальную помощь в 2016 и 2017 году на уголь и дрова. В 2016 году она получила 25452 тенге, в 2017 году 25 тысяч тенге. Мы с ней связались, чтобы выяснить, почему она в 2018 году не обратилась за помощью, она ответила, что не смогла собрать документы в полном объеме. Муж ее получает 60 тысяч тенге в месяц, как многодетная мама она получает 10500 тенге и 19 тысяч тенге она получает пособие по утере кормильца на старшего ребенка. Доход составляет 99 тысяч 500 тенге. Если разделить эту сумму на семерых членов семьи, то получается 14214 тенге, то есть получается, что адресная социальная помощь и материальная помощь им положена. Мы ее проконсультировали, объяснили ей, какой перечень документов нужно собрать. Она должна подойти к нам. Что положено в рамках закона от отдела занятости мы ей дадим, - рассказала заместитель руководителя отдела занятости и социальных программ Асия КурманкуловаМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.