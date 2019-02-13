Сегодня, 13 февраля, аким города Атырау Алимухаммед Куттумуратулы провел отчетную встречу с населением. Градоначальник рассказал об итогах социально -экономического развития нефтяной столицы за 2018 год, а также поделился планами на будущее. Одной из актуальных тем для жителей Атырау и его пригородных сельских округов является выдача земельных участков под ИЖС. В настоящее время в очереди за землей стоит почти 85 тысяч местных жителей. Только в 2018 году местными властями было выдано 870 земельных участков в селе Зарослый очередникам, подававшим заявления в 1999-2004 годы. - В этом году мы планируем выдать порядка тысячи земельных участков в этом же населенном пункте. Кроме того, ПСД на выдачу еще 3 тысяч участков в селе Еркинкала-3 находится на стадии разработки. Согласно закону, вся земля будет выдаваться только после полного проведения инженерных коммуникаций, - рассказал Алимухаммед Куттумуратулы. Отметим, что в 2018 году акимат города Атырау провел три аукциона по продаже 66 земельных участков под коммерческие цели. В результате с молотка было пущено 34 земельных участка на общую сумму 19,3 миллиона тенге. - Аукцион по продаже оставшихся 32 участков будут проведен 22 февраля, - заключил аким города Атырау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.