Иллюстративное фото с сайта BNews.kz Аким Уральска Мурат Мукаев на отчетной встрече рассказал о том, что рост связан с выделением большого объема средств на строительство жилья, с введением в эксплуатацию 3 новых школ, капитальным ремонтом дорог, строительство и реконструкцией инженерных сетей в городе и в новом ПДП «Акжайык». Основная часть городского бюджета направлена на сферу образования – 39%, строительство – 24% и жилищно-коммунальное хозяйство – 21%. - На сферу строительства в этом году выделено 10,2 млрд тенге, что составляет рост на 42% от показателя 2017 года. Всего на развитие города в 2018 году из всех источников финансирования направлено 20,5 млрд тенге, - сообщил Мурат Мукаев. По словам градоначальника, в 2018 году депозиты населения составили 198,8 млрд тенге. Из них в национальной валюте 132,2 млрд тенге, то есть 67%. Этот показатель в прошлом году составлял 175,7 тенге, а в национальной валюте 108,5 млрд тенге (62%), что по сравнению с 2017 годом выше на 5%. - За отчетный период объем производства промышленной продукции составил 166 млрд тенге, индекс физического объема по сравнению с прошлым годом составил 113%. Объем инвестиций в основной капитал составил 93 млрд тенге, что составляет 124% к соответствующему периоду прошлого года. За 2018 год в государственный бюджет от контингента города поступило – 91924,3 млн тенге, из них в городской бюджет поступило – 25225,1 млн тенге, что составляет 27% от общей налоговой базы. По сравнению с прошлым годом темп роста доходов бюджета в контингенте составил – 100%, - пояснил Мурат Мукаев.