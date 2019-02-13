Иллюстративное фото из архива "МГ" - В конце 2018 года в эксплуатацию было сдано 6 новостроек. За счет частных инвестиций построено 1400 коммерческих квартир. По программе «7-20-25» 224 человек подали заявку, из них на сегодняшний день получили одобрения 144 семей. Необходимо отметить, что за последние три года в городе в два раза увеличился показатель вводимого в эксплуатацию жилья. Также идет активное строительство по проекту детальной планировки жилого микрорайона Северо-восточной части Уральска, - сообщил Мурат Мукаев. - По данному ПДП многоэтажной застройки планируется построить в общем – 26 многоэтажных жилых домов. Это даст жилье более 15 тысяч человек. По государственной программе «Нұрлы жер» в данном микрорайоне уже начато строительство 4 многоэтажных жилых домов. По словам градоначальника, на первых этажах будут размещаться детские сады, поликлиники, опорные пункты, библиотеки и центры досуга. Все в шаговой доступности. - Наряду со строительством новых объектов, в городе ликвидируется и ветхое жилье. Как отметил глава государства, во всем мире городское строительство идет за счет уплотнения. То есть, нужно сносить старые дома и строить многоэтажные комплексы. Это выгодно бизнесу, украсит внешний вид города и даст возможность горожанам переехать в новое жилье. И это все за счет частных инвестиций - рассказал аким. Отметим, на сегодняшний день в Уральске 41 дом считаются аварийными. Из них в рамках ГЧП снесено 11 домов, 7 домов внесены в план сноса на предстоящие годы. Для этих целей привлечено свыше 13,5 млрд тенге частных инвестиций. Как сало известно, в Уральске разработаны и утверждены 3-ПДП - "Ескі қала", "Орталық" и "Солтүстік". - Основная цель ПДП максимально сохранить историческую идентичность старой части города, его планировочную структуру, уникальные здания, отнесенные к памятникам истории и архитектуры с созданием зоны охраны и регулирования застройки. Также проектом в будущем предлагается преобразовать рынки в крупные торговые комплексы, увеличить площади парков и скверов, создать сеть пешеходных бульваров и велосипедных дорожек, набережных рекреационных зон. Сохранить принцип квартальной застройки. Проектом предлагается со временем сделать проспект Достык-Дружбы пешеходной улицей, это уменьшит вибрационные нагрузки от транспортных средств и откроет видовое восприятие исторических памятников. Основной задачей данного проекта детальной планировки является формирование современной архитектурно-планировочной структуры района «Ескі қала», - отчитался градоначальник. Как выяснилось, основной задачей ПДП «Ескі қала» является регулирование застройки при сносе ветхого жилья. Значительная часть ветхого жилья находится в центральной части города. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.