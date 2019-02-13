Сегодня, 13 февраля, аким ЗКО Алтай Кульгинов в ходе совещания поручил создать рабочую группу по оказанию поддержки многодетных и малообеспеченных семей и разработать Дорожную карту по нуждающимся поддержке жителей региона, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" - Государство оказывает на постоянной основе поддержку малообеспеченным семьям, в том числе многодетным семьям. Наше общество всегда уважительно относится к ним. Ведь семья - это не только ячейка общества, но и основа всего государства. Поэтому предлагаю в  регионе запустить наш традиционный проект «Мейірімді көктем» и призываю всех в этом принять активное участие, - подчеркнула ким области. Данный проект направлен на поддержку особенно многодетных семей и людей с ограниченными возможностями. В рамках проекта будет создан координационный центр. Кроме того, в Западно-Казахстанской области будет проведено более одной тысячи разноплановых мероприятий, направленных на оказание социальной, консультационной, юридической и материальной помощи для данной категории людей. -  Наша задача на системной основе и индивидуально оказывать поддержку каждой многодетной семье. Это социальные пособия, вопросы образования, трудоустройство, жилищные и другие, - отметил Алтай Кульгинов. По итогам совещания руководители крупных предприятий, представители малого и среднего бизнеса и институтов гражданского общества выразили готовность принять в их реализации самое активное участие. Напомним, десятки многодетных матерей пришли на прием к заместителю акима ЗКО Габидолле Оспанкулову. Женщины требовали увеличить им пособие и помочь с жильем. Замакима области попросил их написать все свои требования и пообещал разобраться.