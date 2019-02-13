В небольшом зале собралось большое количество народа, чтобы посмотреть, как работает художник. Причем публика была самая разная - от известных художников до студентов местных вузов. Зрители с замиранием смотрели как Ринат мастерски с завязанными глазами рисует картины. Он работает двумя кистями одновременно. По словам самого художника, он начал рисовать в 2-летнем возрасте. Нужно отметить, что Ренат Елубаев известен не только в казахстане. Он принимал участие в российском телепроекте "Удивительные люди", где ему удалось пройти в финал. - Там я с закрытыми глазами рисовал портрет девушки. Судей очень удивил. В Казахстане не развита эта техника, Поэтому я езжу за рубеж. 8 лет я работал на госслужбе, потому что в Казахстане материальная поддержка художникам не оказывается, а зарабатывать на жизнь нужно. Потом я стал заниматься любимым делом, - рассказал Ренат Елубаев. Художники из Уральска высоко оценили мастерство Рената Елубаева. - Сегодня прошел мастер-класс Рената Елубаева по рисованию картин с закрытыми глазами. За это берутся не многие художники. У Рената свои взгляды, философские идеи, интересы. Он решил, наверное, доказать не людям, а себе, что это возможно. Он сам признает, что это нелегкая работа, он переживает. До этого мы никогда не слышали, чтобы художники с закрытыми глазами рисовали. Мы удивлены и думаем, что он найдет свою нишу. Желаем ему успехов, - говорит член ассоциации художников Казахстана Бактыгали Оразов. Однако не все были в восторге от мастерства Рената Елубаева. Так, художник Каир Оразгалиев заявил, что любой нормальный профессионал свои какие-то "коронки" может с закрытыми глазами рисовать. - Я думал он себя покажет в цвете. Как у живописца, у него интересные цвета, хорошие композиции есть, он неплохой художник. То, что он сегодня сделал, не новость. Однако у нас в Казахстане не развита эта техника. Но жизнь такого искусства коротка, - сказал Каир Оразгалиев. Однако стоит отметить, что когда Ренат Елубаев принимал участие в российском проекте, он рисовал копию картины, которую видел впервые, чем удивил судей и зрителей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.