Фото из архива "МГ" По словам акима Уральска Мурата Мукаева, в Уральске в этом году зима выдалась снежной и в настоящее время средняя высота снежного покрова составляет 60 сантиметров. Это уже на 5 сантиметров выше уровня 1987 года, который считался самым снежным. - Мы на постоянной основе проводим заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям. Работа ведется в круглосуточном режиме. Ежедневно на улицы города выезжают более 100 единиц специальной техники и свыше 300 рабочих. Объемы вывезенного снега за пределы города в 8 раз больше, чем в прошлом году. Всего с 20 ноября из города было вывезено почти 550 тысяч кубометров снега. Это рекордный показатель. Один полигон в районе «Асан» уже переполнен, сейчас весь снег вывозим в другие карьеры. В уборке снега нам помогают студенты, военные и бизнес объекты. Контроль ведется и за КСК, которые обязаны очистить дворы от снега и крыши от наледи, - рассказал Мурат Мукаев, посетовав и на то, что есть нарадивые предприниматели, которые не вывозят снег с прилегающих к ним территорий. Также по словам акима, на этой неделе начинают противопаводковые работы - будут очищены арыки и каналы, продолжится вывоз снега с частного сектора, в первую очередь с мест где чаще всего затапливается. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.