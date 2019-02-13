95-летний Борис Шолубай - Город у нас красивый, дороги ровные, но прогуливаясь не находишь туалетов. люди старшего поколения меня поймут. Это же не такое большое дело. просим вас построить общественные туалеты, - сказал Борис Шолубай, которому кстати, сегодня исполнилось 95-лет. Аким Уральска Мурат Мукаев сообщил, что в городе частный предприниматель построил два общественных туалета. - Мы готовы дать предпринимателям участки, мы готовы сотрудничать. Это сфера бизнеса и такие проекты они взаимовыгодные. Два туалеты уже построены в районе парка и площади Первого Президента. И мы дальше будем эту работу продвигать, - ответил Мурат Мукаев. Также жительница Зачаганчка попросила акима посодействовать в открытии спортивных и других секций. - В Зачаганске проживают много детей и студентов. Но им негде проводить досуг, различных секций и спортивных комплексов, развлекательных заведений мало, - говорит женщина. На это аким также сообщил, что они готовы поддержать предпринимателей с проектами по застройке Зачаганска. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.