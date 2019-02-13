По данным РГП "Казгидромет" в Уральске переменная облачность. Возможны осадки, днем -7, ночью до 18 градусов мороза. В Атырау облачная погода, днем 3 градуса выше нуля, ночью -13. В Актобе также переменная облачность, днем -9 градусов, ночью до 23 градусов ниже нуля. В Актау переменная облачность, днем +3, ночью до 2 градусов ниже нуля. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.