Пожар произошел 13 февраля в 21.00 на территории АО "Желаевский комбинат", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в ДЧС ЗКО,  в трехэтажном административном здании горела кухня на площади 50 квадратных метров. – Вызов поступил в 21.04. Кухня располагалась на втором этаже. До прибытия пожарных частей силами объектовой противопожарной   службы эвакуированы 15 человек.  Предварительная причина пожара -  нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов. Пожар локализован  в 22.02. В  22.21 пожар был полностью ликвидирован. На месте работали 52 пожарных и 14 единиц техники, - рассказал начальник управления контрольной и профилактической деятельности пожарной безопасности ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев. С места пожара скорая помощь забрала троих людей. Как сообщили в пресс-службе здравоохранения, вызов на пульт станции скорой помощи поступил в 21.10. – На месте работали четыре бригады. В городскую многопрофильную больницу были доставлены три женщины с диагнозом отравление угарным газом, - сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Айнагуль Сакпусунова. Фото Медета МЕДРЕСОВА