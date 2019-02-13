Как сообщили в ДЧС ЗКО, в трехэтажном административном здании горела кухня на площади 50 квадратных метров. – Вызов поступил в 21.04. Кухня располагалась на втором этаже. До прибытия пожарных частей силами объектовой противопожарной службы эвакуированы 15 человек. Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов. Пожар локализован в 22.02. В 22.21 пожар был полностью ликвидирован. На месте работали 52 пожарных и 14 единиц техники, - рассказал начальник управления контрольной и профилактической деятельности пожарной безопасности ДЧС ЗКО Ерлан Турегелдиев. С места пожара скорая помощь забрала троих людей. Как сообщили в пресс-службе здравоохранения, вызов на пульт станции скорой помощи поступил в 21.10. – На месте работали четыре бригады. В городскую многопрофильную больницу были доставлены три женщины с диагнозом отравление угарным газом, - сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Айнагуль Сакпусунова.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.