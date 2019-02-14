Для людей, у которых нет аллергии, подойдет одеяло из натурального наполнителя. Легкое и очень теплое одеяло из верблюжьей шерсти, невесомое из гусиного пуха, комфортное и мягкое из овечьей шерсти – все эти наполнители натуральные и очень подходят для зимних холодов. Такие одеяла легкие, впитывают влагу и позволяют телу дышать. Из минусов можно назвать только цену и необходимость в особом уходе.Еще один вариант экологичного наполнителя – лен или бамбук. Однако, такое одеяло будет менее теплое и более тяжелое. Если же вы аллергик, то тогда ваш выбор – одеяло с синтетическим наполнителем. Они просты в уходе - можно стирать в машинке. Достаточно легкие и теплые и стоят не дорого. Недостаток – плохая циркуляция воздуха, возможно будут слишком жаркие.Также при покупке обратите внимание на качество швов. Лучше выбрать одеяло с прострочкой ячейками, это хорошо фиксирует наполнитель. А в стеганом одеяле полноценной фиксации наполнителя нет, поэтому оно быстро придет в негодность – наполнитель скомкается после стирки.