Иллюстративное фото из архива "МГ" При этом рассрочка предполагает ежемесячную или ежеквартальную уплату сумм налогов и (или) плат равными долями (пункт 1 статьи 51 Налогового кодекса) Отсрочка или рассрочка по уплате налогов и (или) плат может быть предоставлена налогоплательщику, финансовое положение которого не позволяет уплатить налог и (или) плату в установленный срок, однако имеются достаточные основания полагать, что возможность их уплаты возникнет в течение срока, на который предоставляется отсрочка или рассрочка (пункт 2 статьи 51 Налогового кодекса). Предоставления отсрочки или рассрочки упрощена путем введения принципа «одного окна» при оказании данной услуги. Так, решение о предоставлении отсрочки или рассрочки принимается органом государственных доходов по месту нахождения налогоплательщика либо органом государственных доходов по месту уплаты налогов и (или) плат (статья 50 Налогового кодекса). Вместе с тем, Налоговым кодексом предусмотрены нормы, предусматривающие изменение сроков исполнения налогового обязательства по уплате налогов и (или) плат под залог имущества налогоплательщика и (или) третьего лица, и (или) под банковскую гарантию (пункт 5 статьи 49 Налогового кодекса), а также обязан представить перечень дебиторов с указанием сумм задолженности и сроков её погашения, на основании которого орган государственных доходов может сделать вывод о наличии возможности уплаты налогов и (или) плат в течение срока отсрочки или рассрочки. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.