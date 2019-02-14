Иллюстративное фото из архива "МГ" Это считается тяжелым заболеванием, которое приводит к летальному исходу. - Ребенок не мог дышать: находился под аппаратом искусственного дыхания. Ежедневно проводилось интенсивное лечение. Несмотря на то, что надежд на благоприятный исход было мало, медики все это время ухаживали за маленькой пациенткой. У ребенка нет ни одного пролежня. И вот она стала приходить в себя, открывать глаза, самостоятельно дышать. Для нас это стало огромной радостью, маленькой победой не только коллектива отделения реанимации, но и всей больницы, - поделился радостью медицинский директор детского стационара Актюбинского Медицинского Центра, главный хирург Актюбинской области Ерлан Султангереев. В данный момент девочка с родственниками в палате под присмотром врачей и медсестер. Ребенок продолжает получать лечение. До этого врачи больницы оказали помощь новорожденному из Атырау. Команда кардиохирургов выехала со своим оборудованием по санавиации в Атырау, где прооперировала ребенка весом 800 граммов. Операция прошла успешно. У новорожденного был порок развития: открытый артериальный проток, который не позволял крови поступать в органы. Врачи устранили порок и восстановили кровоток. Ребенок сейчас находится под наблюдением атырауских врачей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.