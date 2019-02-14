На отчете акима Уральска Надежда Журавлева обратилась к акиму с просьбой разобраться с ее проблемой. - Дело в том, что 8 января меня обокрали. Я написала 28 заявлений, а результата нет от полиции. Никаких продвижений нет. Я звоню, а они мне говорят: "А может, вы пьете? Может, мужиков водите?". Знаете, как унизительно это слушать, - пожаловалась женщина. Мурат Мукаев сказал, что примет меры в решении этого вопроса. - Здесь находится начальник городского отдела полиции. Мы примем меры, - ответил градоначальник. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.