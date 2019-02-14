- Соседи постоянно жалуются, что у нас шумно, - говорит Инна. - Мы поменяли несколько квартир, 5 школ. За двушку в «хрущевке» платим 55 тысяч тенге в месяц. Это почти все, что зарабатывает Роман. Я недавно получила подвеску «Кумыс Алка», пособие с марта будет 16 160 тенге. Пока я получаю меньше. Но недавно 6 тысяч тенге из пособий пришлось отдать за штраф. Соседи пожаловались полицейским, что у нас шумно. Дети могут болеть, плакать, играть. Младшему сложно объяснить, что надо вести себя тихо. Ему нет и двух лет. На 6 тысяч тенге мы могли бы купить мешок картошки, 5 литров масла, молока детям, но я оплатила штраф. Чтобы как-то помочь супругу содержать семью, я готовлю на дому, есть свои заказчики. На детские пособия мальчики сразу идут в парикмахерскую, раз в месяц они стригутся. На остальное покупаем моющие, шампуни. Продукты мы покупаем мешками. У нас всегда есть запас муки, макаронов, сахара, масла и круп. Если видим в соцсети, что есть нуждающиеся, делимся с ними, отвозим продукты. Летом занимаемся заготовками, дети помогают. Сегодня в Актобе в очереди на жилье состоят более 10 тысяч семей по категории «социально уязвимые слои населения», из них по подкатегории «многодетные семьи» – более тысячи. На долю муниципального жилья приходится лишь небольшая часть новостроек. В 2017 году такие дома не сдавали, в 2018 году сдали всего 96 квартир, их получили те, кто встал в очередь в первом полугодии 2006 года, - сообщили в городском жилищном отделе. В Актюбинской области 9840 многодетных семей, 4168 из них живут в Актобе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.