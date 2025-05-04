Больше всего за год подорожали платные услуги. Это рекордный рост за последние 14 лет.

Согласно данным аналитического Telegram-канала Data Hub, в апреле годовая инфляция достигла 10,7%. Это на 0,7 % больше, чем в марте. Уже второй месяц подряд инфляция остаётся двузначной. Больше всего за год подорожали платные услуги — на 15,7%. Это рекордный рост за последние 14 лет. Основной вклад в этот рост внесли услуги ЖКХ и здравоохранение. Всего платные услуги добавили к общей инфляции.

Цены на непродовольственные товары выросли немного сильнее, чем на продукты: 8,9% против 8,5% за год. Однако в марте и апреле их рост был разным: непродовольственные товары немного замедлились, а продукты — наоборот, ускорились. При этом продукты больше всего повлияли на общий рост цен — на 3,5 п.п., тогда как непродовольственные товары — на 2,6 п.п. Хотя месячная инфляция снижается второй месяц подряд, она остаётся высокой — 1,2% в апреле (на 0,1 п.п. ниже, чем в марте).



