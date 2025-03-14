ЗКО оказалась в числе лидеров по подорожанию услуг детских садов

По итогам февраля 2025 года цены на услуги дошкольных учреждений в РК выросли на 3,8% за год. В региональном разрезе наибольшее удорожание ощутили жители Западно-Казахстанской области: на 16,2%.

По итогам февраля 2025 года цены на услуги дошкольных учреждений в РК выросли на 3,8% за год. Об этом сообщается на сайте energyprom.kz.

— В региональном разрезе наибольшее удорожание ощутили жители Западно-Казахстанской области: на 16,2%. Следом идут Павлодарская (на 11,7%), Алматинская (на 8,8%), Абайская (на 8,5%) и Карагандинская (на 7,6%) области. Наименьший годовой рост цен в секторе было зафиксировано в Жамбылской области: всего на 1,6%. В ряде регионов — Астане, Шымкенте, а также в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской и Кызылординской областях — цены остались на уровне прошлого года, — сообщается на сайте.

Удешевление услуг отмечено только в Северо-Казахстанской области: на 2,5%.

Согласно данным Numbeo, на 7 марта 2025 года стоимость услуг частного детского сада в Казахстане составила 240,6 долл. США в месяц на одного ребёнка, с учётом посещения на полный день. По уровню цен страна заняла 74-е место в мире из 127.

Среди стран СНГ Казахстан оказался третьим с конца: дешевле услуги частных детских садов только в Таджикистане и Кыргызстане. В Азербайджане стоимость услуг в секторе составила 242,2 долл. США, в России — 262,9 долл. США, в Узбекистане — 295,3 долл. США, в Украине* — 296,9 долл. США, в Беларуси — 299,3 долл. США, в Армении — 306,9 долл. США, в Молдове — 372,3 долл. США.

Наибольшие показатели стоимости услуг частных детских садов зафиксированы в Швейцарии, Нидерландах и Великобритании, наименьшие — в Бангладеш, Шри-Ланке и Пакистане.

Тем временем по итогам января–декабря прошлого года в Казахстане ввели в эксплуатацию 29 дошкольных организаций, против 62 годом ранее. Больше всего таких учреждений открылось в Туркестанской области (8), в Астане (5) и в Жамбылской области (3).